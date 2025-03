PACAEMBU: Vereador cobra reparos ou retirada do forro danificado do Terminal Rodoviário

Na sessão da Câmara Municipal de Pacaembu realizada na semana passada, o vereador Douglas Marcelo Silva Siqueira (Mará), apresentou indicação solicitando ao prefeito para que se a Administração Municipal não tiver condições de fazer os reparos necessários no forro do Terminal Rodoviário “João Corpa Rodrigues”, que seja efetuada a retirada de todo o forro, que está caindo.

Ressaltou o vereador Mará que o Terminal Rodoviário de Pacaembu está com diversos problemas em sua estrutura, sendo que entre um dos maiores é o forro que vem caindo aos poucos, o que tem gerado perigo e ao mesmo tempo dando um aspecto horrível ao local que recebe diariamente pessoas de várias cidades e também os moradores da Cidade Paraíso. Ainda de acordo com o vereador Mará, inúmeros pedidos foram feitos por diferentes vereadores da Câmara Municipal, porém até o momento não foram atendidos pela Administração Municipal.

A precária situação do Terminal Rodoviário de Pacaembu de acordo com pessoas próximas ao local, além do forro também os sanitários precisam de uma reforma geral para garantir o atendimento aos usuários.

Na indicação apresentada na Câmara Municipal, o vereador Mará pede a administração municipal todos os esforços necessários para que seja feito os reparos e manutenção necessários no Terminal Rodoviário de Pacaembu.