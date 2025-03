Copa Alta Paulista de Veteranos teve sua abertura em Adamantina

No último domingo (16), aconteceu a abertura da Copa Veteranos de Futebol Médio da Alta Paulista Acima de 40 anos. A rodada de abertura aconteceu na ADPM em Adamantina e contou com um ótimo público e excelentes jogos.

No primeiro jogo, do Lobos de Inúbia Paulista venceu de virada a equipe de Flórida Paulista.

Já no segundo jogo, a equipe do ABC/NM Instalações de Lucélia venceu pelo placar do Birigui/Olé Sports/Bangola Lanches.

E finalizando a rodada, a equipe do San Remo mostrou um grande futebol e venceu pelo placar de 4 a 2 a equipe de Pracinha.

A Copa Alta Paulista de Futebol Médio é uma realização da Liga Luceliense de Futebol, que tem como presidente Osvaldo da Silva “Peixeiro”.

ARBITRAGEM

Claudemir Tureba (Valparaiso) e João Luiz (Araçatuba)

MESÁRIO

Marcel Bussi

SEGUNDA RODADA

A 18ª Copa Alta Paulista de Veteranos terá sua segunda rodada realizada no próximo domingo, dia 23 de março, no Campo dos 40, localizado próximo ao Mercado do Barcelos, em Lucélia.

A competição, promete mais uma rodada de grandes confrontos e emoções para os amantes do futebol veterano, com os seguintes jogos:

-08h15: Jardim das Alamandas Adamantina x Bastos

-09h15: Clube dos 40 de Lucélia x Pacaembu

-10h15: CME Osvaldo Cruz x Cardans Travaim / Osvaldo Cruz