FLÓRIDA: Assessor da deputada Letícia Aguiar visita Santa Casa e Lar dos Idosos

No início de março, o assessor da Deputada Estadual Letícia Aguiar (PP), Prof. Emerson de Lima, esteve em Flórida Paulista para uma série de visitas institucionais. Acompanhado pelo ex-vereador Thiago Venceslau Rodrigues (Tripinha) e pelos vereadores Wellington Guidini (Boi) e Dário Pereira, o assessor teve a oportunidade de conhecer de perto o trabalho desenvolvido pelo Lar dos Idosos e pela Santa Casa de Misericórdia do município.

A visita teve como objetivo acompanhar o trabalho desenvolvido pelas duas instituições que recebeu recursos destinados pela deputada Letícia Aguiar, por meio de emendas parlamentares. O Lar dos Idosos recebeu um aporte de R$ 50 mil para a aquisição de um veículo, fundamental para o transporte dos idosos assistidos pela entidade. Já a Santa Casa de Misericórdia foi contemplada com R$ 100 mil, valor destinado à compra de equipamentos essenciais para a melhoria do atendimento prestado à população.

Durante a visita, Emerson de Lima foi recepcionado por membros da diretoria e funcionários das entidades, que apresentaram as necessidades e desafios enfrentados diariamente. O assessor reafirmou o compromisso da deputada Letícia Aguiar com Flórida Paulista e destacou a importância do fortalecimento das parcerias entre os poderes legislativo e executivo para garantir mais recursos e melhorias para a cidade.

“A deputada Letícia Aguiar tem um olhar especial para a saúde e o bem-estar dos cidadãos. Através dessas emendas, reforçamos nosso compromisso com as instituições que fazem um trabalho fundamental no município. Continuaremos atentos às demandas da cidade e à disposição para atuar junto ao Governo do Estado em busca de mais investimentos para Flórida Paulista”, destacou Emerson de Lima.

A visita do assessor reforça a proximidade do mandato da deputada Leticia Aguiar com as necessidades locais e demonstra a importância do apoio parlamentar para garantir recursos e melhorias para entidades que desempenham um papel essencial no atendimento à população.

