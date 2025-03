LUCÉLIA: Primeira edição da “Feira Afro Indígena” é considerada um sucesso

No último sábado, dia 15 de março, a cidade de Lucélia foi palco de um evento inédito e marcante: a primeira edição da Feira Afro Indígena. O evento, que ocorreu na Praça José Firpo das 15h às 22h, celebrou a diversidade cultural e as ricas heranças históricas do Brasil, atraindo um público expressivo e engajado.

CELEBRAÇÃO DA CULTURA AFRO-BRASILEIRA E INDÍGENA

A Feira Afro Indígena foi idealizada para valorizar e difundir as tradições das culturas afro-brasileira e indígena, promovendo um espaço de reconhecimento, aprendizado e troca de experiências. Durante o evento, os visitantes puderam apreciar uma programação rica e diversificada, que incluiu apresentações culturais, exposições, gastronomia típica e artesanato.

APRESENTAÇÕES CULTURAIS DE DESTAQUE

Um dos pontos altos da feira foram as apresentações culturais, que surpreenderam e emocionaram o público. Artistas e grupos locais e da região, demonstraram talento e criatividade em performances musicais, danças tradicionais e expressões artísticas que ressaltaram a riqueza cultural dos povos afro-brasileiros e indígenas. O público presente elogiou a iniciativa e destacou a importância de eventos como este em Lucélia.

ORGANIZAÇÃO E PARCERIAS

A Feira Afro Indígena – Edição Lucélia foi organizada pela Associação Ganga Zumba de Cultura Negra, em parceria com a Prefeitura de Lucélia e a Diretoria de Turismo do município. O apoio dessas instituições foi essencial para a realização do evento, garantindo uma estrutura adequada e uma programação de qualidade.

Em entrevista, a diretora de Cultura e Turismo da Prefeitura de Lucélia, Letícia Rodrigues, destacou a relevância da feira para a preservação das heranças culturais afro-brasileira e indígena. Segundo ela, o evento proporcionou um espaço de aprendizado e interação entre diferentes culturas, fortalecendo a identidade dessas comunidades e promovendo o respeito à diversidade.

EXPECTATIVAS PARA O FUTURO

Diante do grande sucesso da primeira edição, os organizadores já estudam a possibilidade de tornar a Feira Afro Indígena um evento fixo no calendário cultural de Lucélia. Com potencial para se consolidar como uma referência regional, a feira promete crescer ainda mais nas próximas edições, atraindo visitantes e expositores de diversas regiões e contribuindo para a valorização das culturas afro-brasileira e indígena.

O sucesso da Feira Afro Indígena – Edição Lucélia demonstra que iniciativas culturais voltadas à inclusão e à preservação histórica são essenciais para o fortalecimento da identidade cultural do país, promovendo conhecimento, respeito e diversidade.

Por Redação