Jogo das Estrelas com ex-jogadores do Corinthians deve agitar Pacaembu

A cidade de Pacaembu se prepara para um grande evento esportivo que promete reunir torcedores e apaixonados pelo futebol. Como parte das comemorações do aniversário do município, a Prefeitura de Pacaembu anunciou a realização do Jogo das Estrelas, que contará com a participação de ex-atletas do Corinthians Paulista.

O evento está marcado para o dia 30 de março (domingo), no Estádio Municipal Ary Ap. dos Santos Rodrigues, com início previsto para às 10h00. A entrada para acompanhar essa grande festa do futebol será a doação de 1 kg de alimento não perecível, que será destinado a entidades assistenciais da cidade.

Entre as estrelas confirmadas para o evento, estão grandes ídolos que marcaram época no Corinthians Paulista, como: Tupãzinho, Chicão, Biro Biro, Zenon, Ronaldo Giovanelli, Dinei, Dagoberto, Índio, Batata, entre outros. Esses ex-jogadores ajudaram a construir a história do clube e deixaram sua marca na memória dos torcedores.

A expectativa é que o Jogo das Estrelas atraia um grande público não apenas de Pacaembu, mas também de diversas cidades da região. A presença de ídolos do futebol e o clima festivo do evento tornam a ocasião imperdível para os amantes do esporte.

Além de proporcionar um espetáculo dentro de campo, o evento tem um caráter solidário, incentivando a doação de alimentos para instituições locais.

Portanto, marque na agenda: dia 30 de março, às 10h, no Estádio Municipal de Pacaembu. Venha prestigiar esse grande encontro de craques que fizeram história no futebol brasileiro!

