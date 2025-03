JUNQUEIRÓPOLIS: Empresa retoma obras de galeria no “buracão” do Jardim Paulista

Em recente sessão da Câmara Municipal de Junqueirópolis, vereadores manifestaram preocupação com a situação da obra de galeria de águas pluviais conhecida como “Buracão”, localizada no Jardim Paulista.

Foi apresentada uma Indicação solicitando que a Prefeitura estude, junto ao setor competente da administração, verificasse a situação contratual da empresa responsável pela execução do projeto. A proposição foi de autoria dos vereadores Anderson Neguin, Adriano Lopes e Teresinha Regodanso.

Durante seu pronunciamento na sessão da Câmara, o vereador Anderson Neguin enfatizou que a obra foi inaugurada no final do ano passado pela gestão anterior, mas que aparentava não ter sido concluída integralmente. Ele alertou para a situação crítica em que se encontra a estrutura, gera o risco de perda parcial dos serviços já executados devido aos problemas já identificados.

EMPRESA RETOMA OBRA

E os vereadores foram informados que a obra realmente não estava totalmente concluída, apesar de já ter sido inaugurada no final do ano passado.

E na semana passada a empresa contratada retomou os trabalhos no local, fazendo diversos serviços para finalizar a obra.

O vereador Anderson Neguin esteve no local das obras e mostrou através das redes sociais que o serviço foi retomado e estava a todo o vapor, para então finalizar totalmente o serviço no buracão do Jardim Paulista.

Por Redação