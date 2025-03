Ana Castela toma posse como embaixadora da 70ª edição da Festa do Peão de Barretos

Às redes sociais da festa, Ana Castela destacou a felicidade pelo posto e disse que espera aproveitar o rodeio deste ano de uma forma ainda mais intensa do que nos anos anteriores.

“Hoje é minha posse no Barretão, ser embaixadora, estou muito feliz. No ano passado, aproveitei o Barretão como se eu fosse embaixadora e espero neste ano aproveitar mais ainda. Vai ser loucura. Já estou animada. Espero entregar. Já deu certo. Muito obrigada a todo mundo que está me apoiando até agora”, afirmou.

Durante o evento, a cantora ainda foi surpreendida com uma homenagem de amigos e familiares, que gravaram um vídeo para ela.