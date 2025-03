Incêndio atinge estabelecimento comercial em Presidente Prudente

A perícia técnica foi acionada e constatou que, aparentemente, as chamas foram causadas devido a um curto-circuito, visto que as paredes internas da loja são forradas com madeira e que, provavelmente, o foco do incêndio iniciou no espaço onde ficava o bebedouro e a cafeteira elétrica. (Por g1)

