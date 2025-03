PACAEMBU: SENA AUTOPEÇAS troca de óleo com mão de obra grátis

A Sena Autopeças, referência em peças e serviços automotivos em Pacaembu, oferece um grande diferencial para os motoristas da região: troca de óleo com mão de obra gratuita. Com um compromisso voltado para a qualidade e o bom atendimento, a empresa garante um serviço ágil e eficiente para veículos leves de todas as marcas.

Ao levar seu veículo para a Sena Autopeças, além de encontrar os melhores produtos do mercado, como óleos lubrificantes de alta qualidade e filtros automotivos (óleo, ar e combustível), você conta com um serviço especializado sem pagar a mais por isso.

A troca de óleo pode ser realizada com agendamento prévio ou por ordem de chegada, garantindo mais comodidade para os clientes. O atendimento acontece de segunda a sábado, em horário comercial e sempre com a agilidade e o profissionalismo que fazem da Sena Autopeças um nome de confiança no setor automotivo.

Sena Autopeças – rua Amador Rodrigues, 916. Telefone: (18) 3862-7100, atendendo toda a região com delivery de peças.

Por Redação