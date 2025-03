TUPÃ: Incêndio atinge barracão que armazenava amendoim e queima quatro carretas

Um incêndio de grandes proporções atinge um galpão que armazena amendoim às margens da Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294) próximo ao trevo de Tupã. As chamas começaram na noite desta sexta-feira (21) e, na manhã deste sábado (23), as equipes ainda trabalhavam para controlar focos do fogo no local. Não há registro de feridos.