JUNQUEIRÓPOLIS: Câmara Municipal aprova aumento no repasse para transporte universitário

Na 7ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Junqueirópolis, realizada no dia 17 de março, os vereadores aprovaram o Termo de Aditamento ao Termo de Colaboração n.º 003/2025, celebrado entre a Prefeitura e a Associação dos Estudantes de Junqueirópolis (ADEJ). O aditamento prevê um acréscimo de até R$ 81 mil no repasse destinado ao custeio do transporte universitário para os meses de março a dezembro de 2025.

Com o reajuste, o valor anual do repasse passa de R$ 324 mil para R$ 405 mil, representando um aumento de 25%. A medida busca proporcionar uma maior economia para os estudantes no pagamento das mensalidades do transporte até as instituições de ensino superior de Dracena, Adamantina e Presidente Prudente.

A definição do novo percentual ocorreu após reuniões entre representantes do Legislativo, do Executivo, da ADEJ, dos estudantes, pais e empresas de transporte coletivo. A última dessas reuniões, realizada em 11 de março na Prefeitura, contou com a participação do prefeito Neto Furini.

Além do aumento no repasse, representantes das empresas de ônibus inicialmente ofereceram um desconto de 10% no valor das mensalidades pagas pelos estudantes. Há expectativa de que novos ajustes possam ser discutidos futuramente.

A Câmara Municipal tem se empenhado na defesa da causa estudantil, atuando na busca por soluções que garantam melhores condições de acesso ao ensino superior.

Por Henrique Borges Ramal