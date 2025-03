LUCÉLIA: Educação é destaque e recebe o Selo Ouro 2024 de Compromisso com a Alfabetização

Lucélia tem motivos para comemorar: o município foi reconhecido nacionalmente pelo seu compromisso com a educação e recebeu o Selo Nacional de Compromisso com a Alfabetização 2024 – SELO OURO, uma das mais importantes honrarias concedidas pelo Governo Federal por meio do Ministério da Educação.

Na tarde da última terça-feira (18), a prefeita Tati Guilhermino esteve em Brasília, onde foi ao Ministério da Educação para receber a premiação. O evento de reconhecimento aconteceu no final de 2024, porém, devido a compromissos administrativos, a gestora não pode estar presente na ocasião. Agora, finalmente, a prefeita recebeu a merecida honraria que destaca Lucélia como referência na alfabetização infantil.

A prefeita Tati Guilhermino celebrou a conquista e ressaltou a importância do trabalho conjunto dos profissionais da educação no município. “Esse prêmio é um reflexo do trabalho dedicado e do compromisso dos professores e demais funcionários da Educação com o futuro dos alunos”, afirmou a gestora.

A alfabetização é uma das bases mais importantes para a formação educacional e social dos alunos, e essa distinção evidencia o comprometimento da rede municipal de ensino em oferecer um ensino de qualidade.

A prefeita também destacou os investimentos que a administração municipal tem realizado no setor educacional. “Estamos sempre investindo para garantir que a educação em Lucélia tenha estrutura, materiais e suporte necessário para proporcionar o melhor ensino às crianças. Essa conquista é de todos. Parabéns a professores, diretores, coordenadores, alunos e famílias que fazem parte dessa jornada”, concluiu.

Com essa premiação, Lucélia reafirma seu papel de destaque na educação e segue trilhando um caminho de avanços e qualidade no ensino básico, garantindo que mais crianças tenham acesso à alfabetização de forma eficiente e inclusiva.

Por Redação

.