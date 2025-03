FLÓRIDA: Prefeito Andriotti assina convênio com o Governo do Estado para construção de ciclovia

A cidade de Flórida Paulista está prestes a ganhar uma importante obra de infraestrutura voltada para a mobilidade urbana. Trata-se da construção de uma ciclovia, um projeto desenvolvido em parceria entre o Governo do Estado de São Paulo e a Prefeitura Municipal de Flórida Paulista.

A ciclovia será construída na avenida Atilio Casedei (vicinal do cemitério), com extensão de 1,9 km.

No último dia 13 de março, o prefeito José Andriotti esteve no Palácio dos Bandeirantes, sede do Governo do Estado, onde oficializou o convênio em cerimônia com o governador Tarcísio de Freitas, para a liberação de recursos financeiros. O prefeito estava acompanhado do secretário de Cultura, Esportes e Lazer, Fausto Tavoloni.

O investimento previsto para a construção da ciclovia é de R$ 1.038.130,91. O investimento faz parte de uma iniciativa maior do Governo de São Paulo, que assinou convênios para a destinação de R$ 238 milhões. Esse montante será utilizado na execução de 270 projetos em 256 municípios paulistas. Os recursos são provenientes do Fundo Estadual de Defesa dos Interesses Difusos (FID), vinculado à Secretaria da Justiça e Cidadania.

A ciclovia tem como objetivo proporcionar mais segurança para ciclistas, incentivar o uso da bicicleta como meio de transporte e promover um estilo de vida mais saudável e sus-tentável para a população local. Além disso, a obra contribuirá para a melhoria da infraestrutura urbana da cidade.

Com o convênio assinado entre a Prefeitura e o Governo do Estado, a expectativa é de que a obra seja iniciada em breve. A obra havia sido anunciada no ano passado na gestão anterior, porém somente agora o convênio foi autorizado e assinado pelo governador Tarcísio de Freitas, para a liberação dos recursos.

Nas próximas semanas, a Prefeitura deve divulgar mais detalhes sobre a execução do projeto e os impactos positivos esperados para a comunidade.

