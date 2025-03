ADAMANTINA: Prefeito recebe nova retroescavadeira e composteira do Governo do Estado

A administração municipal de Adamantina celebrou, nesta sexta-feira (21), a chegada de uma nova retroescavadeira e uma composteira, equipamentos fornecidos pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo.

Os equipamentos chegaram e foram recebidos pelo prefeito José Carlos Tiveron e pelo secretário municipal de Agricultura Luis Henrique Fernandes.

No mês de fevereiro, o prefeito esteve em São Paulo onde assinou o convenio garantindo essas conquistas para Adamantina em solenidade no Palácio dos Bandeirantes que contou com a presença do governador Tarcísio de Freitas e do secretário estadual de Agricultura Guilherme Piai.

Na chegada dos equipamentos, o prefeito José Tiveron afirmou através das redes sociais: “Mais um grande passo para o desenvolvimento de Adamantina! Agradecemos imensamente, ao Secretário de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, Guilherme Piai e ao nosso vereador Aguinaldo Galvão pelo apoio fundamental na conquista da retroescavadeira e da composteira, equipamentos que vão fortalecer nossa infraestrutura e promover a sustentabilidade na cidade. Juntos, seguimos avançando!”

De acordo com o prefeito Tiveron, os equipamentos terão um papel fundamental na melhoria da infraestrutura local e na gestão sustentável de resíduos. “Esses equipamentos serão de grande utilidade para nosso município, contribuindo para melhorar a infraestrutura e a gestão de resíduos de forma sustentável”, afirmou.

Por Redação

