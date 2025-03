LUCÉLIA: EMEF Prof.ª Maria do Carmo reinaugura Biblioteca com espaço modernizado para alunos

A Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Prof.ª Maria do Carmo de Menezes Mendonça, localizada em Lucélia, celebrou na última semana a reinauguração de sua biblioteca, proporcionando um ambiente renovado e adequado para incentivar a leitura entre os alunos.

A biblioteca já existia, mas necessitava de reformas e novos móveis para melhor acomodação dos livros e dos estudantes. Com esse objetivo, a direção da escola solicitou ao ex-vereador Vinicius Bussi (PP) uma emenda impositiva. Atendendo à demanda, o vereador destinou um montante de R$ 10 mil, por meio do Orçamento Municipal, para a aquisição do novo mobiliário.

No entanto, antes da compra dos móveis, foi necessário realizar reformas na sala destinada à biblioteca. Para isso, um projeto arquitetônico foi desenvolvido por Ana Clara Rocha, ex-aluna da escola, que atualmente é arquiteta. Seu envolvimento no projeto trouxe uma conexão especial entre a antiga estudante e a instituição de ensino.

As reformas estruturais, incluindo melhorias nas paredes, foram realizadas com recursos próprios da escola. Após a conclusão das obras, os novos móveis foram adquiridos e instalados, garantindo um espaço moderno e acolhedor para os estudantes.

Agora, a biblioteca da EMEF Prof.ª Maria do Carmo está totalmente revitalizada, oferecendo um ambiente adequado para que os alunos possam explorar o mundo mágico da literatura infantojuvenil. A iniciativa reforça a importância do incentivo à leitura na formação acadêmica e pessoal dos estudantes, contribuindo para o desenvolvimento educacional da comunidade escolar.

Por Marcos Vazniac