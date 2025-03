PACAEMBU: AROMA PAULISTA o sabor do café da nossa região

Produzido com grãos selecionados, através do trabalho da agricultura familiar, promovido pela Associação dos Produtores Rurais de Pacaembu (Aprup), o Aroma Paulista é o café da nossa região.

Tendo em sua produção 100% de grãos de café Arábica, selecionados e com sabor inigualável, o Aroma Paulista Café caiu no gosto dos apreciadores da bebida de Pacaembu e cidades vizinhas, ganhando espaço entre as principais marcas disponíveis no mercado.

O Aroma Paulista Café está disponível nos supermercados, mercearias, padarias e estabelecimentos comerciais da região.

Sua sede fica na rua Deputado Plínio Cavalcante, 1.690, entrada da Cidade Paraíso. Telefone (18) 3862-3300.

Por Redação

