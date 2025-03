A Páscoa já chegou na CACAU SHOW de Lucélia

A época mais doce do ano já está no ar, e a Cacau Show de Lucélia traz uma seleção irresistível de chocolates e presentes para tornar sua Páscoa ainda mais especial.

A empresária Aline Fazan e sua equipe prepararam uma loja recheada de novidades, incluindo os encantadores ovos com pelúcias, que unem sabor e fofura, além de kits exclusivos com fuês e espátulas, perfeitos para os amantes da confeitaria.

E as surpresas não param por aí! A loja já conta com os “desejados” Ovos do Chef e das inovações Ovo de Colher e Ovo de Corte, verdadeiras experiências gastronômicas para quem ama chocolate de qualidade.

Na esquina da avenida Internacional com a Brasil. Garanta já os melhores sabores desta Páscoa!

Por Redação

