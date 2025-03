FLÓRIDA: GIBA’S PIZZARIA inova com refrigerante grátis no rodízio de pizzas

A Giba’s Pizzaria, referência em sabor e qualidade em Flórida Paulista, acaba de trazer uma novidade que promete atrair ainda mais amantes de pizza. Agora, durante o rodízio de pizzas, os clientes poderão aproveitar refrigerante grátis à vontade!

O rodízio acontece todas as quintas-feiras e oferece uma deliciosa variedade de pizzas doces e salgadas, preparadas com ingredientes frescos e o toque especial que já é marca registrada da casa. Com um ambiente familiar e atendimento de qualidade, a Giba’s Pizzaria se destaca como o primeiro rodízio da cidade e segue inovando para oferecer a melhor experiência de seus clientes.

Além das opções tradicionais, o rodízio inclui sabores especiais e combinações irresistíveis – tudo por um preço acessível e agora com refrigerante liberado para acompanhar!

Na avenida São Paulo, 323 – Centro, Flórida Paulista. Telefone: (18) 98197-9451

Por Redação