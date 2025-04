PACAEMBU: Polícia Militar prende duas mulheres

Duas mulheres foram presas pela Polícia Militar na manhã desta terça-feira (1), em um intervalo de menos de 20 minutos entre as detenções.

As prisões ocorreram após os policiais tomarem conhecimento de que ambas tinham mandados de prisão decretados pela Justiça.

Os militares iniciaram patrulhamento e, por volta das 10h30, efetuaram a primeira prisão no Bairro Guaraiuva. A mulher detida foi condenada pelos crimes de tráfico e associação ao tráfico de drogas, recebendo uma pena de 9 anos e 4 meses de reclusão.

A segunda prisão ocorreu pouco depois, no Bairro Esplanada. A mulher capturada também possuía condenação por envolvimento com o tráfico de entorpecentes, sendo sentenciada a 12 anos e 7 meses de detenção.

Após a captura, ambas foram conduzidas à Delegacia de Polícia, onde permaneceram à disposição da Justiça. Elas devem ser encaminhadas para a Penitenciária Feminina de Tupi Paulista para cumprimento de suas penas.

As ações ocorreram em uma integração, entre os policiais do Pelotão de Pacaembu e o Comando de Grupo Patrulha (CGP II)



(Por: Redação / Foto: Diego Fernandes – Folha Regional NET)