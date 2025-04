Emprega Prudente oferece 145 vagas de trabalho nesta terça dia 1º de abril

O Emprega Prudente, programa da Prefeitura de Presidente Prudente, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (Sedepp), oferece 145 oportunidades de trabalho, nesta terça-feira dia 1º de abril de 2025.

Os cargos disponíveis podem ser consultados no Mural de Vagas, no site empregaprudente.com.br, plataforma que substituiu o antigo sistema do Balcão de Empregos.

Serviço: Mais informações sobre o novo sistema podem ser obtidas diretamente no Atende Prudente, por meio do telefone 3399-1100.

1 vaga para Lavador Automotivo

5 vagas para Televendas

2 vagas para Auxiliar de Produção

3 vagas para Aprendiz (afirmativa Para Pcd)

3 vagas para Estágio em Engenharia Elétrica

2 vagas para Motorista

1 vaga para Auxiliar de Estoque

1 vaga para Estoquista

2 vagas para Auxiliar de Padeiro

2 vagas para Motorista Toco

6 vagas para Carpinteiro

1 vaga para Supervisor de Vendas

1 vaga para Assistente de Atendimento

2 vaga para Auxiliar Administrativo

1 vaga para Subgerente de Loja

1 vaga para Auxiliar Financeiro

1 vaga para Consultor de Vendas Externas e Internas

1 vaga para Vendedor Externo Freelancer

2 vagas para Operador de Caixa

2 vagas para Auxiliar de Produção

42 vagas para Auxiliar de Produção

1 vaga para Auxiliar de Produção

1 vaga para Vaga Operador de Produção

7 vagas para Auxiliar de Produção

1 vaga para Auxiliar de Limpeza

1 vaga para Serviços de Limpeza e Conservação (áreas Verdes)

1 vaga para Auxiliar de Limpeza Profissional

1 vaga para Segurança

1 vaga para Vendedor Externo

1 vaga para Estoquista

1 vaga para Auxiliar de Lavanderia

1 vaga para Serviços Gerais

3 vagas para Ajudante de Motorista

1 vaga para Auxiliar de Enfermagem

1 vaga para Balconista/vendedor

1 vaga para Auxiliar de Farmácia

1 vaga para Serviços Gerais Limpeza

2 vagas para Comercial

1 vaga para Auxiliar de Expedicação

1 vaga para Mecânico

1 vaga para Eletricista

1 vaga para Analista de Laboratório

1 vaga para Operador de Empilhadeira

2 vagas para Assistente Planejamento

1 vaga para Auxiliar Cozinha (Executar os executar os processos de cozinha)

1 vaga para Técnico em Eletrônica

1 vaga para Atendente (garçom)

1 vaga para Vendedor

1 vaga para Encarregada de Limpeza

2 vagas para Servente de Pedreiro

1 vaga para Assistente de Compras

2 vagas para Assistente de Logística

1 vaga para Serralheiro C/ Experiência

1 vaga para Borracheiro

1 vaga para Auxiliar Contábil

1 vaga para Cuidadora

1 vaga para Vendedor – Televendas

1 vaga para Supervisor Administrativo de Obras

1 vaga para Técnico de Manutenção Para Equipamentos Diluidores e de Lavanderia

3 vagas para Auxiliar de Expedição

1 vaga para Eletromecânico Industria

1 vaga para Supervisor de Pcp

2 vagas para Prevenção de Perdas

Por Secretaria de Comunicação (SECOM – PMPP) – Prefeitura de Presidente Prudente