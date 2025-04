SALMOURÃO: Prefeita representa Município em evento destaque na E ducação do Estado

Na terça-feira (25), a prefeita Sônia Gabau marcou presença em um dos eventos mais importantes para a educação no estado de São Paulo. O Governo do Estado premiou os municípios que se destacaram na alfabetização de crianças com o Prêmio Excelência Educacional, e Salmourão esteve entre os reconhecidos pelo compromisso e avanço na qualidade do ensino.

A prefeita Sônia celebrou a conquista e ressaltou a importância do trabalho em conjunto para fortalecer a educação no município. O evento contou com a presença do governador Tarcísio de Freitas, do secretário de Educação Renato Feder, além de deputados e outras autoridades.

Sonia agradeceu o empenho da equipe da educação municipal e destacou que o avanço na alfabetização é resultado do compromisso e dedicação dos profissionais da área.

“Juntos, continuaremos fazendo o melhor pela educação do nosso município. Como sempre digo, juntos somos mais fortes!”, destacou a prefeita.

“Quero nesse momento ímpar, enaltecer e parabenizar, através da secretária da educação Susana Furier, toda equipe da Escola Stela Boer maioli, a diretora Gisele Vilela, a vice Renata Souza, a coordenadora do Ensino Fundamental Eliana Brozulato, a coordenadora do Ensino Infantil Viviane Sandre, e todo corpo docente e todos os funcionários” completou a prefeita.

