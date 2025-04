MARIÁPOLIS: Prefeito Ricardo Watanabe solicita atração cultural para deputado federal

No último domingo, o prefeito de Mariápolis, Ricardo Watanabe, participou de um encontro regional político com o deputado federal Fernando Marangoni (União Brasil) que está com uma forte atuação em defesa dos municípios do Oeste Paulista.

Durante o encontro, o prefeito Ricardo Watanabe solicitou apoio para a realização de um grande show em Mariápolis, com o objetivo de promover cultura, lazer e entretenimento para os moradores.

Segundo o prefeito, a ideia é que o evento aconteça em dezembro, mês em que Mariápolis celebra seu aniversário com uma programação festiva especial. “Queremos proporcionar um momento marcante para a cidade, trazendo uma atração que valorize nossa comunidade e torne a festa ainda mais memorável”, destacou Watanabe.

O deputado Fernando Marangoni demonstrou receptividade ao pedido e reforçou seu compromisso com a cidade de Mariápolis. “Vou trabalhar para garantir uma atração de renome e contribuir com o sucesso das festividades de aniversário de Mariápolis”, afirmou o parlamentar.

A expectativa agora é que a parceria renda bons frutos e que a cidade possa contar com um show à altura das comemorações.

Ainda no evento, o deputado Fernando Marangoni afirmou que estará trabalhando para a liberação de recursos junto ao Governo Federal através de projetos cadastrados pelas prefeituras para captação de recursos através do Orçamento da União.

Por Redação