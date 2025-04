Flórida Paulista vence na Copa AMNAP de Futebol de Base

No último sábado, dia 29 de março, foi realizada mais uma emocionante rodada da Copa AMNAP de Futebol de Base. O Estádio Municipal de Herculândia foi palco de grandes confrontos, onde as equipes de Flórida Paulista mantiveram sua invencibilidade ao superarem os donos da casa em todas as categorias disputadas.

Os jovens talentos de Flórida Paulista demonstraram grande desempenho e saíram vitoriosos nos três jogos:

SUB-11: Herculândia 0x5 Flórida Paulista

SUB-13: Herculândia 0x3 Flórida Paulista

SUB-15: Herculândia 0x1 Flórida Paulista

Com esses resultados, Flórida Paulista segue firme na competição e se consolida como uma das forças em seu grupo na Copa AMNAP. O desempenho das equipes reflete o comprometimento dos atletas e da comissão técnica, formada pelos professores Bruno Vieira e Lucas De Roide, o estagiário Mateus e o Secretário de Cultura, Esporte e Lazer, Fausto Tavoloni.

PRÓXIMO DESAFIO

Na próxima rodada, marcada para o sábado, dia 5 de abril, as equipes de Flórida Paulista farão sua estreia jogando em casa, no Estádio Municipal Francisco Spanghero. O adversário será a equipe de Rinópolis, e os jogos terão início às 8h da manhã.

Com a motivação em alta e o apoio da torcida local, Flórida Paulista buscará manter a excelente fase e continuar sua campanha vitoriosa na competição. A expectativa é de grandes jogos.

Por Redação