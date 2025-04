Adamantina sedia assembleia da AMNAP e Consórcio CIM-AMNAP

Adamantina recebeu, nesta sexta-feira (4), a assembleia da Associação dos Municípios da Nova Alta Paulista (AMNAP) e do Consórcio Intermunicipal Multifinalitário da Amnap (CIM-AMNAP).

O encontro que foi realizado no auditório localizado no Campus II da FAI, contou com a participação de prefeitos de diversas cidades da região e de representantes da Caixa Econômica Federal, do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea-SP) e da Fundação Prof. Dr. Manoel Pedro Pimentel (Funap).

Além dos prefeitos de Adamantina, Arco-Íris, Bastos, Dracena, Flora Rica, Herculândia, Inúbia Paulista, Irapuru, Junqueirópolis, Mariápolis, Nova Guataporanga, Osvaldo Cruz, Panorama, Queiroz, Sagres, São João do Pau D’Alho e Tupi Paulista, o encontro também marcou a entrada oficial de Pompéia no consórcio.

Durante a reunião, os representantes das entidades convidadas apresentaram aos gestores programas e iniciativas que podem ser aplicados nos municípios, reforçando parcerias e oportunidades de desenvolvimento.

A prefeita de Osvaldo Cruz e presidente da AMNAP, Vera Morena, destacou o papel da associação na integração das cidades. “Seguimos firmes no trabalho conjunto para fortalecer os municípios e promover avanços concretos na Nova Alta Paulista”, afirmou.

Já o presidente do CIM-AMNAP e prefeito de Queiroz, Walter Rodrigo da Silva, ressaltou a importância do consórcio para viabilizar ações conjuntas e reduzir custos. “O consórcio tem um papel fundamental ao prestar serviços, facilitar convênios estaduais e federais e promover compras coletivas, o que gera economia e eficiência para os municípios participantes”, explicou.

SOBRE A AMNAP E O CIM-AMNAP

A AMNAP é composta por 33 cidades, abrangendo desde Queiroz até Panorama e Paulicéia. E o CIM-AMNAP tem como finalidade promover a cooperação entre os municípios da Nova Alta Paulista, permitindo a execução de serviços compartilhados e o desenvolvimento de soluções conjuntas nas áreas administrativa, técnica e operacional.

Por Impacto Notícias

.