LUCÉLIA: ACADEMIA BUSSI em novo endereço

Agora funcionando na Av. Marginal Amadeu Demiscki, 262 – Jardim Paulista, ao lado do prédio da antiga AFUCAL, a Academia Bussi é o local ideal para quem busca estar em dia com a saúde física, mental e procura bem-estar, seja em qualquer for a idade.

Desde de 2018 os lucelienses encontram na Academia Bussi aulas e equipamentos para musculação, funcional (hiit), reabilitação, dança do ventre, zumba e outras atividades.

A Academia Bussi possui parceria com a fisioterapeuta Bárbara Corveloni e a nutricionista Carol Rocha, visando garantir melhores resultados aos seus frequentadores.

Tem também um plano focado em emagrecimento e hipertrofia.

Aberta de segunda à sexta 05h às 0h, e aos sábados e domingos das 08h às 12h, dispõe de uma ampla e flexível agenda de horários para você que quer e busca através dos exercícios físicos melhoras a qualidade de vida.

Telefone: (18) 99689-4777 – Direção do luceliense Vinicius Bussi.

Por Redação