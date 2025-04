Morador de Flórida Paulista não resiste e morre após sofrer acidente na SP-294

O floridense Geovane Guedes, de 40 anos, vítima de um grave acidente ocorrido na noite de ontem, não resistiu aos ferimentos e faleceu na manhã desta sexta-feira (11), na Santa Casa de Adamantina, onde estava internado.

Ele foi socorrido, e inicialmente, levado ao pronto-socorro de Adamantina, mas, infelizmente, seu quadro clínico se agravou e ele acabou falecendo.

Geovane estava em um VW Gol, com placas de Flórida Paulista, que se envolveu em uma colisão frontal com uma Fiat Toro, com placas de Pacaembu, ocupada pelo motorista e uma mulher de 60 anos. A mulher ficou gravemente ferida.

Um Toyota Yaris, com placas de Panorama, que passava pelo local no momento do acidente, colidiu contra os destroços dos veículos que ficaram espalhados sobre a pista.



Nossa reportagem conversou com a irmã de Geovane, que, bastante abalada, lamentou a morte do floridense e agradeceu pelas mensagens de conforto que tem recebido da população e de amigos.

Bastante conhecido e querido, Geovane foi peão de rodeio e colecionou várias vitórias “no lombo” dos touros que montou ao longo da vida.

Nossa equipe se solidariza com a família neste momento de dor. (Por: Redação)