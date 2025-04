JUNQUEIRÓPOLIS: Primeira-dama busca programas de geração de renda junto ao Fundo Social do Estado

Ela esteve com a primeira-dama e presidente do Fundo Social do Estado, Cristiane de Freitas

A primeira-dama de Junqueirópolis e presidente do Fundo Social de Solidariedade Municipal, Fernanda Escaliante Furini, e a diretora de Assistência Social, Claudia Regina Peviani Vellone, foram recebidas nesta quarta-feira (9) pela primeira-dama do Estado e presidente do Fundo Social de São Paulo, Cristiane Freitas, no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo.

Durante o encontro, foram discutidas estratégias para fortalecer ações de desenvolvimento social no município, com foco na inclusão, geração de renda e melhoria da qualidade de vida da população. Também foram abordadas oportunidades de acesso aos programas estaduais, como as Escolas de Qualificação Profissional.



“A proximidade com os municípios é essencial para levar soluções que promovam o desenvolvimento social da população mais vulnerável. O Governo de São Paulo seguirá atuando lado a lado com as cidades”, destacou Cristiane Freitas.

A reunião reforçou o compromisso do Estado com parcerias regionais que ampliem o impacto dos serviços sociais e fortaleçam iniciativas locais voltadas à geração de oportunidades e desenvolvimento nos municípios paulistas.

