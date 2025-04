LUCÉLIA: VALDEMIR UEMURA inaugura escritório de assuntos imobiliários

Lucélia agora conta com um espaço dedicado ao mercado imobiliário que promete transformar a experiência de compra, venda e aluguel de imóveis.

O corretor Valdemir Antônio Uemura, mais conhecido como “Mirão”, inaugurou oficialmente seu escritório de Assuntos Imobiliários, em um evento que reuniu clientes, familiares e amigos em um elegante coquetel de boas-vindas.

Localizado na Rua Eduardo Rapaci, 40, no centro da cidade, o escritório foi pensado para oferecer conforto, acessibilidade e serviços de qualidade. Com uma estrutura moderna e aconchegante, o ambiente conta com uma área de recepção e banheiros adaptados para pessoas com deficiência, garantindo que todos os clientes possam ser atendidos com praticidade e respeito.

Valdemir Uemura, com sua experiência consolidada como corretor de imóveis, oferece assessoria imobiliária do começo ao fim do processo, orientando clientes em cada etapa da compra, venda ou aluguel. Sua atuação é marcada pelo compromisso em garantir transações seguras, transparentes e vantajosas para ambas as partes.

O espaço também oferece diferenciais que vão além do mercado imobiliário serviços estéticos e de podologia, ampliando ainda mais a gama de opções disponíveis.

Na Rua Eduardo Rapaci, 40 – Centro de Lucélia. Valdemir Uemura – Experiência, transparência e dedicação no mercado imobiliário.

Por Redação