PACAEMBU: RENATO ESTÉTICA é destaque em cuidados automotivos

O jovem empreendedor pacaembuense Renato Leopoldino dos Santos, vem se destacando no segmento de cuidados com automóveis de todos os portes e atendendo Pacaembu e região com qualidade e serviço especializado em diversos segmentos.

Com estúdio na Rua Teruite Takahashi, 632, o profissional presta serviços com horário agendado, o que garante ainda mais tranquilidade e flexibilidade aos clientes.

Os serviços prestados são: lavagem simples e detalhada; descontaminação de pintura; enceramento simples e técnico; revitalização das partes plásticas e vitrificação; remoção de chuva ácida; impermeabilização de bancos; lavagem de motor simples e detalhada com verniz; higienização de ar condicionado; higienização e hidratação de couros; polimento comercial e técnico; polimento de faróis; espelhamento; cristalização e vitrificação.

Agende hoje mesmo uma visita técnica ou faça seu orçamento: (18) 99682-6618. Fale com quem entende do assunto, fale com o Renato.

Por Redação