LUCÉLIA: Município sedia encontro regional da Defesa Civil do Estado

Na terça-feira (8), o município de Lucélia foi palco de um importante evento voltado à prevenção de incêndios florestais e queimadas em áreas verdes. A cidade sediou a “Oficina Preparatória da Operação São Paulo Sem Fogo”, promovida pela Defesa Civil do Estado de São Paulo, reunindo autoridades e representantes de diversas instituições da região.

O encontro, realizado no salão da Ágape Church, contou com a presença de autoridades locais, membros da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, representantes da Secretaria de Estado da Agricultura, Usina Zilor e de Defesas Civis de diferentes municípios do entorno. A ação reforça a integração entre os diversos setores do poder público e da iniciativa privada no enfrentamento aos riscos ambientais.

A “Operação São Paulo Sem Fogo” é uma iniciativa estratégica do Governo do Estado para o enfrentamento aos incêndios florestais, especialmente durante os períodos mais críticos do ano. Ela é dividida em três fases — verde, amarela e vermelha —, cada uma com ações específicas de prevenção, monitoramento e combate ao fogo, conforme as condições climáticas e o risco de incêndios.

Durante a oficina, foram abordadas orientações técnicas, protocolos operacionais e estratégias de atuação integrada para garantir uma resposta mais eficiente e ágil diante de possíveis ocorrências. Também houve discussões sobre o uso consciente do fogo, os impactos ambientais e à saúde pública causados pelas queimadas, além da importância do envolvimento da comunidade na prevenção.

A escolha de Lucélia como sede do evento destaca o papel ativo do município na pauta ambiental e sua relevância estratégica na região. A realização da oficina reforça o compromisso das instituições envolvidas com a preservação dos recursos naturais e com a segurança da população, especialmente em tempos de estiagem, quando os riscos de incêndios aumentam significativamente.

Por Redação / Fotos: Cedidas/PW2/Prefeitura de Lucélia