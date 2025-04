JUNQUEIRÓPOLIS: Prefeito envia à Câmara Projeto de Lei que cria auxílio transporte para estagiários

O prefeito de Junqueirópolis, Neto Furini, anunciou pelas redes sociais o envio de um Projeto de Lei à Câmara Municipal que propõe a criação de um auxílio transporte destinado aos estagiários da Prefeitura, que atualmente não contam com nenhum tipo de apoio financeiro voltado ao deslocamento diário.

Segundo Neto Furini, a medida tem como objetivo auxiliar os estudantes que estagiam no município, tanto no trajeto até os locais de trabalho quanto para atividades educacionais. “Até então, o estagiário não tinha direito a um valor para ajudar a pagar o combustível do carro, da moto, o que faz com que muitos venham trabalhar a pé ou de bicicleta”, explicou o prefeito.

Com a nova proposta, além da bolsa-auxílio já prevista para os estagiários, será garantido um acréscimo de 10% desse valor exclusivamente para o custeio do transporte. A iniciativa pretende não apenas facilitar o deslocamento, mas também valorizar os jovens que contribuem com os serviços públicos enquanto se qualificam profissionalmente.

Neto Furini destacou ainda que a proposta faz parte de um conjunto de ações da administração voltadas à educação e ao incentivo ao estudo. “Essa é só mais uma medida para ajudar os estudantes de nossa cidade, já que também tínhamos aumentado em R$ 80 mil o repasse do transporte universitário para os que precisam estudar fora de Junqueirópolis”, lembrou.

O prefeito finalizou sua fala enfatizando a importância do investimento na educação para o desenvolvimento do município: “Se queremos um novo tempo, precisamos dar condições para que os moradores de Junqueirópolis, ou seja, você, seu filho, estudem. Sua família ganha e nossa cidade também.”

Para que o auxílio transporte entre em vigor, o Projeto de Lei precisa ser aprovado pelos vereadores da Câmara Municipal. A expectativa é que o tema entre na pauta de discussões rapidamente.

Por Redação

