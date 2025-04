PACAEMBU: Vereador apresenta pedido de informações ao prefeito sobre obras de asfalto ainda não realizadas

O vereador Nelson José dos Santos, apresentou requerimento na Câmara Municipal de Pacaembu solicitando ao prefeito para que envie informações sobre emendas parlamentares que foram conquistadas na administração no período 2017 a 2020, e que até o momento não foram realizadas.

No requerimento o vereador cita as seguintes verbas:

-Emenda Parlamentar – deputado federal Roberto Alves de Lucena – Valor R$ 286.000,00 – destinado a pavimentação das vias: avenidas Mirandópolis, Dirce e Garça e rua Piauí;

-Emenda Parlamentar – deputado federal Carlos Alberto Rolim Zarattini – Valor R$ 286.000,00 – destinado a pavimentação das vias: rua Santa Cruz e avenidas Santos Drumond e Jeremias José de Carvalho;

-Emenda Parlamentar – deputado federal Enrico Misasi – Valor de R$ 382.000,00 – destinado a pavimentação das vias: avenidas Vera Cruz, Mirandópolis e Meyer e ruas Grécia e Sergipe.

Ressaltou o vereador que apesar das referidas verbas terem sido conquistadas na gestão 2017 a 2020, ainda não foram realizadas.

Diante desta situação, o vereador quer que o prefeito informe a Câmara Municipal qual o motivo das referidas obras não terem sido realizadas até o presente momento.

Ainda de acordo com o vereador “tendo em vista que são valores empenhados a um período considerável e que passamos períodos de correções monetárias constantes, qual seria o novo valor de contrapartidas do município necessário para realizar as obras citadas, considerando o valor das emendas empenhadas e que as mesmas não possuem atualização monetária”.

O requerimento foi aprovado na Câmara Municipal de Pacaembu e desta forma o prefeito terá que prestar as informações solicitadas pelo vereador Nelsão.

Por Redação

.