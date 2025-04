MARIÁPOLIS: Apresentação do Programa “Minha Casa, Minha Vida – Entidades” para famílias

A população de Mariápolis terá a oportunidade de conhecer de perto os benefícios e critérios do programa habitacional “Minha Casa, Minha Vida – Entidades”. A apresentação oficial será realizada no dia 16 de abril, a partir das 19h, no Centro Comunitário Municipal. A ação é uma parceria entre a ONG Futuro e a Prefeitura Municipal de Mariápolis, com o objetivo de informar e mobilizar famílias que se enquadram nos requisitos do programa.

O evento é voltado principalmente para famílias que ainda não possuem casa própria e que possuem renda familiar mensal de até R$ 2.850,00. Também é necessário que os interessados não tenham participado de outros programas habitacionais de cunho social para se enquadrarem nos critérios estabelecidos.

O prefeito Ricardo Watanabe destacou a importância da iniciativa para o município: “Contamos com a presença de todos aqueles que nunca tiveram casa e cuja renda familiar seja inferior a R$ 2.850,00. Esta será uma oportunidade única para quem sonha em conquistar a casa própria.”

O “Minha Casa, Minha Vida – Entidades” é uma modalidade do conhecido programa federal de habitação, que tem como foco a atuação em conjunto com organizações da sociedade civil, como associações e ONGs, para viabilizar a construção de moradias para famílias de baixa renda.

A ONG Futuro, que tem histórico de atuação em projetos sociais na região, será a responsável por conduzir a apresentação e esclarecer dúvidas dos moradores sobre a inscrição, critérios de seleção e etapas do processo até a conquista da moradia.

SERVIÇO

Evento: Apresentação do Programa Minha Casa, Minha Vida – Entidades

Data: 16 de abril de 2025

Horário: 19h00

Local: Centro Comunitário Municipal – Mariápolis/SP

Público-alvo: Famílias com renda de até R$ 2.850,00, que não possuem imóvel e nunca participaram de programas habitacionais sociais.

