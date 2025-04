Colisão entre caminhões deixa dois mortos e um ferido na BR-153

Dois motoristas morreram e um passageiro ficou ferido após um grave acidente envolvendo dois caminhões na tarde desta segunda-feira (14), na BR-153, em um trecho próximo ao trevo de Ocauçu, interior de São Paulo.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a colisão frontal ocorreu no quilômetro 282 da rodovia. Um dos caminhões pertence a uma empresa de distribuição de bebidas. As causas do acidente ainda estão sendo apuradas pelas autoridades.

O impacto foi violento. Um dos motoristas morreu preso às ferragens. O passageiro de um dos veículos foi socorrido e levado ao Hospital das Clínicas de Marília.

O tráfego ficou comprometido durante o atendimento da ocorrência, que contou com o trabalho da PRF e do Corpo de Bombeiros.

A perícia foi acionada e deverá indicar o que provocou a colisão.

Por Portal NC – Fotos: Polícia Rodoviária