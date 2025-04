JUNQUEIRÓPOLIS: Prefeito anuncia conquista de ônibus escolar para transporte de alunos

Na quarta-feira (9), foi realizada solenidade no Palácio dos Bandeirantes, sede do Governo do Estado, onde o governador Tarcísio de Freitas anunciou, investimentos de R$ 530 milhões na Educação, que vão beneficiar tanto as redes municipais quanto a rede estadual. Os recursos são destinados para construção de creches, reformas de unidades de ensino da rede municipal, aquisição de equipamentos, entrega de 369 ônibus escolares, expansão do programa Prontos pro Mundo e ainda para a continuidade do processo de climatização da rede estadual de ensino.

A cerimônia reuniu ainda os secretários estaduais Renato Feder (Educação) e Vahan Agopyan (Ciência, Tecnologia e Inovação); parlamentares estaduais; prefeitos e secretários municipais de educação, entre outras autoridades.

Na oportunidade o prefeito de Junqueirópolis, Neto Furini, esteve presente, onde confirmou a liberação de um ônibus escolar para o transporte de alunos no município.

Dos R$ 294,8 milhões anunciados pelo Governo em benefício das redes municipais, R$ 159,6 milhões serão destinados à compra de 369 ônibus escolares.

De acordo com o Governo do Estado, estão sendo encaminhados dois modelos de ônibus, com capacidade para 29 pessoas sentadas e com capacidade para 21 pessoas sentadas. Ambos são equipados com dispositivos para garantir a acessibilidade de estudantes com deficiência ou mobilidade reduzida.

O prefeito Neto Furini agradeceu o governador Tarcísio de Freitas e o secretário estadual da Educação Renato Feder por ter atendido a solicitação de liberação do ônibus escolar para Flórida Paulista. O prefeito ainda esteve com o governador Tarcísio onde visitou o ônibus escolar e conheceu o veículo que em breve irá atender os estudantes de Junqueirópolis.

Da relação de novos 369 ônibus escolares, 160 já estão liberados para retirada imediata de 142 municípios. Os demais estão previstos para a última semana de abril e a primeira de maio.

Por Redação