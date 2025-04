Passageiros de ônibus são presos com 52 kg de cocaína em Pacaembu

Dois homens, com idades de 33 e 45 anos, foram presos em flagrante por tráfico de drogas no início da noite desta segunda-feira (14), pela Polícia Militar Rodoviária, em Pacaembu. Eles estavam em um ônibus interestadual que seguia de Campo Grande para Santos, quando o veículo foi parado para fiscalização na Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294), na altura do km 623, pouco antes das 19h.

A abordagem foi feita pela equipe TOR da PM Rodoviária. No ônibus, que levava 17 passageiros, os policiais encontraram, durante a vistoria, 52,490 quilos de cocaína escondidos em 25 bobinas de filme plástico, que estavam dentro de algumas bolsas no compartimento de carga. Após identificar a bagagem, os agentes localizaram os donos — dois passageiros de nacionalidade boliviana — e deram voz de prisão a ambos. (Por: Redação)



A ocorrência foi encaminhada à Polícia Federal de Presidente Prudente, onde o delegado confirmou a prisão em flagrante. Os dois suspeitos foram levados à carceragem da PF e permanecerão à disposição da Justiça para a audiência de custódia. Um celular também foi apreendido junto com a droga.