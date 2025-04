JUNQUEIRÓPOLIS: PRIMOS FERRAGENS é inaugurada com grande variedade de produtos

A cidade de Junqueirópolis ganhou uma nova e importante opção no segmento de materiais para construção e ferramentas. Foi inaugurada a Primos Ferragens, um empreendimento que chega para atender com qualidade e variedade as necessidades da população local e da região.

Localizada em um ponto de fácil acesso, na Avenida 7 de Setembro, ao lado da Academia Numero One, a loja se destaca pela diversidade de produtos e pela proposta de oferecer atendimento diferenciado e soluções práticas para profissionais da área e para o público em geral.

A Primos Ferragens conta com um extenso portfólio de itens, incluindo: materiais hidráulicos e elétricos, parafusos e fixadores diversos, ferramentas manuais e elétricas, e ainda serviços de locação de ferramentas e equipamentos

Com essa ampla gama de produtos, a loja promete se tornar uma referência para quem busca qualidade, praticidade e preços acessíveis.

O proprietário Ademir e sua equipe estão preparados para receber os clientes com atenção e profissionalismo. A equipe está sempre pronta para auxiliar nas escolhas, oferecer orientações técnicas e garantir a melhor experiência de compra possível.

A Primos Ferragens convida toda a população de Junqueirópolis e região para fazer uma visita, conhecer a estrutura da loja e conferir de perto os produtos e condições especiais de inauguração.

Primos Ferragens – Qualidade, variedade e atendimento que fazem a diferença.

O vereador Anderson Neguin esteve presente na inauguração e registrou várias imagens da loja.

Por Redação

.