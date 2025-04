Futebol de Lucélia vence nos Jogos Abertos da Juventude

Em noite inspirada, o jogador Willian Pingo se destacou na vitória do Secel/ Lucélia na 2ª rodada do Jogos Abertos da Juventude (categoria futebol), em jogo realizado no Estádio Municipal de Adamantina.

O bom meio campista com três gols marcados foi herói do time Luceliense na vitória contra o Dell /Pacaembu, enquanto Talinho fechou o marcador.

O resultado positivo deixa o time do treinador Thiago Capello e auxiliar Viviane Andréia, a um passo do título da primeira fase da competição.

ADAMANTINA E FLÓRIDA PAULISTA FICA NO EMPATE

A rodada marcou ainda no segundo jogo, as equipes de Adamantina e Flórida Paulista, empatando em 1 a 1.

Os jogos foram realizados na segunda-feira (14), no Estádio Municipal Antônio Goulart Marmo de Adamantina no período noturno.

Por Jair Kbça

.