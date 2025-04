Dracena Futsal viajou para estreia na Liga Nacional

Nesta quinta-feira (17), a equipe do Dracena Tempersul Unifrada efetuou sua viagem, para o seu primeiro desafio na Liga Nacional de Futsal (LNF).

A delegação dracenense iniciou seu trajeto partindo da cidade milagre e indo em direção a Presidente Prudente, onde pegou seu avião rumo a Joinville. Antes de chegar na cidade de Santa Catarina a equipe teve uma parada adicional no aeroporto de Viracopos em Campinas ainda na manhã.

O Dracena Futsal vai realizar sua estreia na principal competição de futsal no país nesta sexta feira (18), onde irá jogar a partir das 17h00 contra a equipe do Joinville Futsal, uma das principais equipes no país na modalidade, sendo o atual campeão da Supercopa do Brasil de Futsal e irá disputar a Libertadores de 2025 no Paraguai.

Vai ser um forte desafio para a estreia no campeonato da Liga Nacional de Futsal, mas também será a porta de entrada da equipe que pode mostrar que pretende grandes objetivos na competição.

A torcida de Dracena e região que almeja ver a equipe em quadra presencialmente, a estreia no Ginásio Alaor Ferrari, será no próximo dia 29, uma terça feira, contra a equipe paulista do Magnus Futsal.

Por Geovane Capoia Massarotte

