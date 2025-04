IRAPURU: Programa Cidade Legal deve regularizar mais de 300 imóveis

Em viagem até São Paulo, no mês de março, o prefeito Mazinho esteve na Secretaria da Habitação do Governo do Estado.

O objetivo da visita foi acompanhar o estágio do projeto “Programa Cidade Legal” e pedir celeridade dos órgãos do Governo do Estado.

De acordo com a administração municipal, o referido projeto regularizará mais de 300 lotes, localizados em bairros diversos de Irapuru.

“Será a realização do sonho de centenas de moradores que receberão escrituras de suas casas. Bairros como Vila Esperança, Cruzeiro e ruas Gonçalves Dias, Alfredo Zanardi, Alécio de Souza Machado/FEPASA e Yonekiti Ishi, estão nos núcleos de regularização”, informou o prefeito.

Acompanhado do diretor Everton Lima, o prefeito Mazinho foi recebido na sede da Secretaria pela Superintendente Dra. Candelária, enfatizando: “O nosso objetivo é dar celeridade a esse Programa e ao longo do nosso governo ter a oportunidade de realizar o sonho de todas as pessoas de Irapuru que não contam com a escritura de seu imóvel.”

Por Ass. de Imprensa

