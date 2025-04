LUCÉLIA: Cacau Show realiza doação de ovos de Páscoa para cinco entidades assistenciais

Em um gesto de solidariedade e carinho, a unidade da Cacau Show de Lucélia promoveu nesta semana uma ação especial voltada ao bem-estar de crianças e pessoas atendidas por entidades assistenciais da região.

A empresa realizou a doação de ovos de Páscoa para cinco instituições, levando alegria e sabor a quem mais precisa.



A entrega dos chocolates foi feita por colaboradores da loja, com a presença da empresária Aline Ceballos Fazan e do advogado Dr. Rodrigo Fazan, franqueados da marca no município. As instituições beneficiadas foram: Creche Ana Maria Javouhey (Lucélia); APAE de Lucélia; APAE de Adamantina e a Creche de Inúbia Paulista.