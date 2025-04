JUNQUEIRÓPOLIS: Santa Casa abre processo seletivo com salários de até R$ 6,2 mil

A Santa Casa de Junqueirópolis, instituição referência em saúde na região, anunciou a abertura de um novo processo seletivo com oportunidades para candidatos de níveis Fundamental, Médio e Superior.

De acordo com o edital, as inscrições vão de 17 de abril a 16 de maio de 2025, e os salários variam de R$ 1.640,00 a R$ 6.227,00, dependendo do cargo.

A prova está prevista para o dia 1º de junho de 2025.

CARGOS DISPONÍVEIS

O processo seletivo contempla uma ampla variedade de funções, voltadas para diferentes áreas da saúde e serviços administrativos. Confira os cargos disponíveis:

-Assistente social

-Atendente de farmácia

-Auxiliar de cozinha

-Auxiliar de enfermagem

-Auxiliar de escritório

-Auxiliar de prótese bucal

-Auxiliar de saúde bucal

-Avaliador físico

-Cirurgião dentista

-Cozinheiro

-Cuidador

-Enfermeiro

-Técnico de enfermagem

-Farmacêutico

-Faxineiro

-Fisioterapeuta

-Fonoaudiólogo

-Nutricionista

-Porteiro de edifício

-Protético dentário

-Psicólogo

-Recepcionista

-Terapeuta ocupacional

COMO SE INSCREVER

Os interessados devem realizar a inscrição exclusivamente online, por meio do site oficial do processo seletivo: https://bit.ly/43VxEP4.

“Essa é uma excelente oportunidade para profissionais que desejam ingressar ou se reposicionar no setor da saúde pública, contribuindo com uma instituição tradicional e comprometida com o bem-estar da população.”

Por Redação

