LUCÉLIA: Prefeita assina convênio para nova ponte no valor de R$ 2 milhões

Após mais de cinco anos de espera e riscos constantes para quem depende do trecho, Lucélia garantiu a construção da nova ‘Ponte do Burrinho’, na divisa com o município de Adamantina. A obra será viabilizada por meio de convênio com o Governo do Estado de São Paulo.

A assinatura foi oficializada na segunda-feira (14), durante cerimônia realizada no Palácio dos Bandeirantes, com a presença do governador Tarcísio de Freitas e a prefeita de Lucélia Tati Guilhermino. O investimento total para a construção da nova ponte será de aproximadamente R$ 2,1 milhões, dos quais R$ 100 mil serão custeados pela Prefeitura como contrapartida.

“É uma assinatura de convênio de grande importância, não apenas para o município de Lucélia, mas também para Adamantina e cidades vizinhas. É a ‘Ponte do Burrinho’ avaliada em R$ 2.053.000,00”, destacou a prefeita Tati.

A antiga ponte foi destruída por fortes chuvas há cerca de cinco anos, e desde então, uma estrutura improvisada tem sido utilizada, oferecendo riscos, especialmente em dias chuvosos, quando o local frequentemente fica interditado por questões de segurança.

A nova estrutura terá cerca de 210 metros quadrados e deverá resolver definitivamente o problema, garantindo acesso seguro para moradores, produtores rurais e estudantes que utilizam a via.

A prefeita Tati Guilhermino que esteve na solenidade acompanhada por vereadores lucelienses, agradeceu o governador Tarcísio de Freitas, secretário Gilberto Kassab e a Defesa Civil do Estado.

Por Redação

.