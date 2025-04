Homem é preso por lesão corporal e maus tratos contra bebê de 1 ano e 10 meses

Um indivíduo de 22 anos foi autuado em flagrante suspeito de provocar lesão corporal e maus-tratos contra seu enteado de apenas um 1 ano e 10 meses de idade, em Bastos (SP), nesta terça-feira, dia 22. Segundo registro da Polícia Militar, a prisão foi realizada após a criança ser levada para receber atendimento médico no Pronto Socorro Municipal, onde constatou fratura de fêmur, lesão na mandíbula e vários hematomas pelo o corpo. A criança foi encaminhada para Santa casa de Tupã e deverá será transferida para unidade especializada.

A Polícia Militar informou que o cabo Padovezzi e cabo Nogueira foram acionados via Copom a comparecerem no Pronto Socorro Municipal, onde havia dado entrada uma criança vítima de agressão e, no local, a médica de plantão informou que a criança estaria com lesões por todo o corpo e uma fratura no fêmur da perna direita.

A PM acrescenta que de imediato a equipe se deslocou até a residência da vítima, onde em contato com o padrasto o mesmo informou que sua amásia, mãe da criança, está internada em Tupã em trabalho de parto e o mesmo ficou responsável pelo filho dela – vítima – e na data de hoje a criança escorregou no piso molhado vindo a cair.

Ainda de acordo com a Polícia Militar, o suspeito disse ainda que ele mesmo – padrasto – chamou sua mãe que socorreu a criança até o Pronto Socorro.

Os policiais militares informaram que, diante dos fatos, o indivíduo foi conduzido a Delegacia de Polícia Civil, onde a autoridade de plantão tomou ciência dos fatos e, após laudo médico que diz que as lesões são incompatíveis com queda da própria altura, ratificou a voz de prisão em flagrante e o padrasto ficou à disposição da Justiça para ser apresentado em audiência de custódia. (Por: Bastos Já)