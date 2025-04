MUTUÁRIA DRACENENSE chega em Pacaembu e apresenta diferenciais

Pacaembu agora conta com os serviços especializados da Mutuária Dracenense, empresa consolidada na região por oferecer soluções completas e humanizadas no momento de despedida de entes queridos. A nova unidade está instalada na rua Dr. Paulo Ribeiro Fraga, 617, com plantão 24 horas para atender à população com agilidade e respeito.

Os planos da mutuária incluem cremação, coroas de flores, translado de até 1.000 km, além de preparação e higienização do corpo, urnas funerárias e aluguel de produtos de convalescença, proporcionando mais conforto e dignidade para as famílias atendidas.

Um dos diferenciais da empresa é o amplo guia de profissionais da saúde e bem-estar, com indicação e descontos em médicos, dentistas e outros especialistas, facilitando o acesso a cuidados essenciais para seus associados.

Com uma estrutura completa e atendimento humanizado, a Mutuária Dracenense chega em Pacaembu para oferecer apoio em todos os momentos da vida.

A unidade de Pacaembu, soma-se as de Dracena (matriz), Irapuru, Junqueirópolis, Panorama, Paulicéia e Tupi Paulista, atendendo toda a região.

Para mais informações ou atendimento, entre em contato pelos telefones: (18) 99652-6448 ou (18) 3821-1739.

Por Redação

