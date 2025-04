JUNQUEIRÓPOLIS: Reunião entre Câmara e Prefeitura discute projetos estratégicos e melhorias na saúde pública

Na última quarta-feira, 17 de abril, foi realizada uma reunião na Câmara Municipal de Junqueirópolis com a presença de todos os vereadores, do prefeito Elio Furini Neto, e dos diretores Adilio Carlos Bortolatto Beloti (Administração), Letícia Gonçalves Ortolani Agustini (Saúde), Andressa Priscila de Oliveira Cazula (Licitações, Contratos e Convênios) e Carlos Eduardo Silva Francia (Jurídico, Habitação e Trânsito). O encontro teve como objetivo discutir projetos de lei de grande relevância para o município, bem como tratar de questões estruturais da área da saúde.

PROJETOS EM PAUTA:

Projeto de Lei nº 013/2025 – Dispõe sobre a criação do Serviço de Inspeção Municipal (SIM). O projeto foi destacado como um avanço importante, pois permitirá o controle sanitário e a fiscalização da produção de produtos de origem animal e vegetal no município, incentivando o desenvolvimento da agroindústria local, com segurança alimentar e valorização da produção local.

Projeto de Lei nº 014/2025 – Altera a Lei nº 2794/2013, que dispõe sobre a concessão de estágio a estudantes. O projeto foi elogiado por garantir maior clareza e efetividade na política de estágios, beneficiando estudantes que desejam ingressar no serviço público. A partir da discussão do projeto, também foram abordadas as possibilidades de pagamento do piso salarial aos professores da educação infantil, levando em consideração os impedimentos jurídicos e financeiros e as alternativas que podem ser estudadas para viabilizar a implementação.

Projeto de Lei Complementar nº 016/2025 – Autoriza a cessão de bem móvel do Executivo ao Legislativo Municipal. Embora reconhecida a importância da medida para o funcionamento institucional, foram levantadas questões técnicas que demandam ajustes no texto, que serão analisadas antes de sua votação.

Esses projetos foram apontados como centrais para o avanço administrativo e social do município, com impactos diretos na educação, na agroindústria local e na eficiência do serviço público.

SAÚDE E AQUISIÇÕES PÚBLICAS

Além dos projetos, foram discutidas questões relacionadas ao setor da saúde, como os horários de trabalho dos servidores, especialmente durante os atendimentos noturnos, que têm demandado atenção especial da administração.

Outro ponto abordado foi o andamento dos processos licitatórios para aquisição de medicamentos e insumos médicos. A Prefeitura explicou que está trabalhando para garantir a regularização do fornecimento, enfrentando os desafios impostos pela nova Lei de Licitações, e buscando fornecedores que garantam qualidade e agilidade na entrega dos produtos, assegurando que a população seja atendida de forma rápida e eficaz.

Também foram pontuadas melhorias planejadas para os serviços do Pronto Socorro, visando aprimorar o atendimento à população em situações de urgência e emergência.

A reunião reforçou o compromisso da Câmara Municipal e da Prefeitura de Junqueirópolis em atuar de forma conjunta, transparente e estratégica em prol da população, fortalecendo o diálogo institucional e buscando soluções eficazes para as demandas da cidade.

Por Henrique Borges Ramal /Câmara Municipal

