DRACENA: Prefeita decreta fechamento de rua e criação de calçadão na lateral da Santa Casa

Através de um decreto municipal assinado no último dia 16 de abril, a prefeita Geni Lobo, de Dracena decretou o fechamento da rua Ipiranga entre as ruas Miguel do Nascimento e Virgílio Pagnozzi na lateral do prédio da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Dracena.

O projeto visa tornar mais seguro o translado de pacientes entre as dependências da Santa Casa e a Ala da Hemodiálise, que muitas vezes possuem comorbidades e limitações de locomoção.

O projeto irá ainda evitar acidentes envolvendo a passarela que liga os dois blocos de atendimento, o que já ocorreu recentemente envolvendo caminhões.

De acordo com informações, o projeto deve se iniciar nas próximas semanas e a Secretaria de Assuntos Viários irá providenciar a sinalização e a divulgar a alteração do trânsito no local.

Reportagem e Foto: Carlos Roberto de Souza/Jornal Boletim da Hora

