ALTO DAS PALMEIRAS apresenta show com Lu & Robertinho neste sábado em Adamantina

Evento promete animar a noite com show especial, estrutura com mesas e cadeiras, e muito mais

A dupla Lu & Robertinho está de volta à região com um show imperdível neste sábado, dia 26 de abril, a partir das 19h, no espaço Alto das Palmeiras, em Adamantina. A apresentação faz parte da programação do projeto “Memórias”, que traz atrações marcantes para o público em um ambiente aconchegante e bem estruturado.

Com um repertório repleto de sucessos e muito carisma, Lu & Robertinho prometem agitar a noite e garantir momentos inesquecíveis ao som de releituras de clássicos sertanejos com elementos do pop rock. Antes do show principal, o evento contará com uma apresentação de abertura para aquecer o público.

O espaço contará com mesas e cadeiras, proporcionando conforto aos presentes. Além disso, haverá venda de bebidas e comidas no local, o que torna o ambiente ideal para curtir com amigos e familiares.

Os convites podem ser adquiridos pelo WhatsApp, no número (18) 99778-6754. A expectativa é de casa cheia, então é recomendado garantir o ingresso com antecedência.

O Alto das Palmeiras está localizado na Rodovia Plácido Rocha, Km 1 – Adamantina. Segundo os organizadores, tudo está sendo preparado com muito carinho para oferecer ao público uma experiência completa. (Por: Redação / Foto: Divulgação)