DRACENA: Prefeitura prevê economia de R$ 1,8 milhão ao ano com extinção de 28 cargos comissionados

O projeto de lei complementar nº 10, de 27 de março de 2025, foi aprovado por unanimidade e em segunda discussão nesta terça-feira (22), e atende ao cumprimento do acórdão proferido pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ-SP), no processo de Ação Direta de Inconstitucionalidade (Adin).



A aprovação do projeto foi divulgada pela Prefeitura nesta quarta-feira (23).