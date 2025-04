Esquadrilha da Fumaça se apresenta em Tupã em maio

O secretário de Turismo José Guilherme Morábito se reuniu nesta terça-feira (22) com o capitão Vitor Kawka, integrante do Esquadrão de Demonstração Aérea (EDA), popularmente conhecido como ‘Esquadrilha da Fumaça’, para definir detalhes da demonstração que será realizada em Tupã no próximo dia 24 de maio.

Na reunião, o representante da Força Aérea Brasileira apresentou as diretrizes técnicas e todo o processo logístico necessário para a realização do espetáculo aéreo com total segurança. “Foram discutidos aspectos como a escolha do local, estrutura de apoio, segurança do público, controle de tráfego aéreo e terrestre, além de ações de divulgação e envolvimento da comunidade”, enumerou Morábito.

A apresentação da Esquadrilha está prevista para acontecer no aeroporto Estadual de Tupã – José Vicente Faria Lima, e a previsão é de que o espetáculo reúna milhares de pessoas não somente de Tupã, mas de toda região, o que vem ao encontro das políticas de fomento à atividade turística implementadas pela Pasta.

“Será um momento histórico para Tupã. Estamos preparando tudo com muito cuidado para proporcionar uma experiência inesquecível para toda a população”, afirmou o secretário. Segundo ele, o planejamento oficial do evento está sendo finalizado e dentro de pouco tempo haverá a divulgação oficial de todos os detalhes. (Por: Prefeitura de Tupã)